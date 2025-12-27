Ebal Díaz dará "su versión" cuando "se vaya el familión"

San Pedro Sula.

Ebal Díaz, exministro de la Presidencia durante el gobierno de Juan Orlando Hernández,reaccionó este viernes a los señalamientos de presuntos actos de corrupción en su contra.

Díaz aseguró que todas sus actuaciones se realizaron dentro del marco legal y que no existe evidencia que lo vincule directamente con los hechos que se le atribuyen.

A través de una serie de publicaciones en su cuenta de la red social X, el exfuncionario sostuvo que, hasta ahora, no se ha presentado ninguna prueba que sustente las acusaciones en su contra y atribuyó los señalamientos a una persecución de carácter político.

“Cuando el familión que ya se va deje de controlar la narrativa mediática a través de los recursos inmensos del Estado, daré mi versión en detalle”, escribió Díaz, en referencia al actual contexto político del país.