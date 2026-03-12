Trump asegura que la guerra de Irán "avanza rápidamente"

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que la guerra de Irán "avanza rápidamente", reiterando su visión optimista sobre el desarrollo del conflicto, para el cual no ha presentado un calendario previsto. Durante un evento en la Casa Blanca, el mandatario dijo que se "está haciendo lo que se tiene que hacer" para conseguir sus objetivos en Oriente Medio.

La breve referencia sobre el conflicto fue expresada por el mandatario durante un evento del Mes de la Historia de la Mujer en la que participó junto a la primera dama, Melania Trump. Previamente este jueves, Trump había declarado que la subida del petróleo provocada por la guerra y la interrupción del flujo en el estrecho de Ormuz, traerá "mucho dinero" a Estados Unidos porque es el principal productor de petróleo del mundo.