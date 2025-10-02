Trump amenaza con eliminar agencias federales por cierre de Gobierno

WASHINGTON D. C.

El presidente de EE.UU., el republicano Donald Trump, amenazó este jueves con eliminar agencias federales que, según asegura, están bajo control demócrata, como resultado del cierre de Gobierno iniciado un día antes por la falta de acuerdo entre ambas bancadas en el Congreso para aprobar nuevos fondos. Trump anunció que se reuniría con el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, que ya había adelantado que los despidos masivos de funcionarios públicos eran "inminentes" y que podrían producirse en "dos días".

"Tengo una reunión hoy con Russ Vought, quien se hizo célebre con el PROJECT 2025, para determinar cuáles de las muchas Agencias Demócratas, la mayoría de las cuales son una ESTAFA política, recomienda que se eliminen, y si esos recortes serán temporales o permanentes", escribió el mandatario en su red Truth Social. El presidente republicano, que ha culpado al partido opositor de ser el "artífice" del cierre de operaciones en la Administración Central, insistió en que no podría creer que "los demócratas radicales" le "hayan dado esta oportunidad sin precedentes" para continuar sus esfuerzos por adelgazar el Gobierno federal. "No son personas tontas, así que tal vez esta sea su manera de querer, silenciosa y rápidamente, ¡HACER GRANDE A ESTADOS UNIDOS DE NUEVO!", concluyó el presidente, que se ha burlado continuamente en las redes de líderes demócratas a cargo de las negociaciones en el Congreso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.