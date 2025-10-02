Casa Blanca dice que despidos por el cierre de Gobierno podrían ser "miles"

Washington, Estados Unidos

La cifra de despidos de empleados federales por el cierre del Gobierno de Estados Unidos podría ser de "miles", aseguró este jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en declaraciones a la prensa.

“Estas conversaciones y reuniones no estarían ocurriendo si los demócratas hubieran votado para mantener abierto el Gobierno”, declaró Leavitt.

La Casa Blanca de Donald Trump ha diseñado planes para aprovechar la parálisis administrativa con el fin de despedir a trabajadores federales y avanzar en su objetivo de reducir drásticamente el tamaño de la Administración pública.

La Oficina de Administración y Presupuesto dijo el miércoles que los despidos podrían comenzar en "dos días".