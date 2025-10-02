  1. Inicio
  2. · Mundo

Casa Blanca dice que despidos por el cierre de Gobierno podrían ser "miles"

La Oficina de Administración y Presupuesto dijo que los despidos podrían comenzar en "dos días"

  • 02 de octubre de 2025 a las 10:26 -
  • Agencia EFE
Casa Blanca dice que despidos por el cierre de Gobierno podrían ser miles

Foto: EFE

 Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Washington, Estados Unidos

La cifra de despidos de empleados federales por el cierre del Gobierno de Estados Unidos podría ser de "miles", aseguró este jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en declaraciones a la prensa.

“Estas conversaciones y reuniones no estarían ocurriendo si los demócratas hubieran votado para mantener abierto el Gobierno”, declaró Leavitt.

La Casa Blanca de Donald Trump ha diseñado planes para aprovechar la parálisis administrativa con el fin de despedir a trabajadores federales y avanzar en su objetivo de reducir drásticamente el tamaño de la Administración pública.

La Oficina de Administración y Presupuesto dijo el miércoles que los despidos podrían comenzar en "dos días".

Estados Unidos enfrenta cuarto cierre gubernamental con Trump

Este jueves se cumple la segunda jornada de cierre de Gobierno, provocado por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar una extensión presupuestaria que permita seguir financiando a las agencias federales.

Ambos partidos se culpan mutuamente del bloqueo: los demócratas reclaman un aumento de los fondos destinados a sanidad, mientras que los republicanos los acusan de querer extender estos servicios a migrantes en situación irregular.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias