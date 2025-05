Trump amenaza con demandar por críticas tras aceptar avión de lujo de Catar

Washington, Estados Unidos.

Las críticas que ha recibido Donald Trump por su intención de aceptar un Boeing de Catar como nuevo avión presidencial Air Force One han llevado al mandatario estadounidense a amenazar con acciones legales, al no entender que se le cuestione por recibir un aparato que, dice, es gratis.

El primer ministro de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán, aseguró este mismo martes que la oferta, que todavía se está revisando, es algo "normal entre aliados" y no un "soborno". Desde la cadena CNN, contradiciendo la versión oficial, se precisó hoy además que fue la Administración republicana quien contactó inicialmente con el reino catarí.

La noticia se había filtrado a mediados de mes y desde el principio fue vista con escepticismo incluso entre las filas republicanas, que ponen en duda que el complejo proceso necesario para adaptar la aeronave a los requisitos de seguridad haga que la transacción valga la pena.

Sobre el papel, al líder republicano le salen las cuentas: la familia real catarí donaría al Departamento de Defensa un Boeing 747-8 valorado en unos 400 millones de dólares.

"Podría ser un estúpido y decir: 'No, no queremos un avión gratis y carísimo', pero me pareció un gran gesto", ha dicho Trump, quien niega que se trate de un regalo personal y asegura que, al concluir su mandato, dejaría de usarlo y lo depositaría en su biblioteca presidencial.

El republicano está decepcionado con varios retrasos que acumula Boeing en la fabricación de un nuevo Air Force One para reemplazar el actual, que considera anticuado.

Durante su primer mandato (2017-2021), Trump ordenó al Pentágono desembolsar 3.900 millones para un par de Boeing 747-8 que servirían como la próxima generación del Air Force One. La Casa Blanca declaró este febrero que el proyecto "lleva cinco años de retraso, pospuesto hasta 2029 o más tarde, a pesar de que el contrato se adjudicó en 2018".