Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de captura de Maduro: "Prepárense"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje vago a un grupo de ejecutivos petroleros estadounidenses aproximadamente un mes antes de la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro, diciéndoles simplemente: "Prepárense", informó este martes The Wall Street Journal (WSJ). De acuerdo con el rotativo financiero, Trump insinuó que se avecinaban "grandes cambios" en Venezuela, aunque no proporcionó detalles específicos sobre los ataques en Caracas ni buscó consejo sobre su plan para que las compañías energéticas revitalizaran los campos petroleros del país suramericano con inversiones multimillonarias.

Esta indirecta, revelada por "personas familiarizadas con el asunto" citadas por el WSJ, indica la importancia del oro negro en la decisión del mandatario estadounidense a la hora de intervenir en Venezuela. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el lunes que Trump espera trabajar con estas empresas en nuevas oportunidades. "Vamos a extraer una enorme cantidad de riqueza del subsuelo", declaró Trump el pasado fin de semana. "Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera, que está muy deteriorada, y comiencen a generar ganancias para el país".