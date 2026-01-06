Sheinbaum dice que México "nunca" avalará uso de la fuerza en relaciones internacionales

Ciudad de México, México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que su Gobierno “nunca” estará de acuerdo con el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, al rechazar de manera tajante cualquier intervención militar extranjera, en referencia a la reciente de Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la detención de Nicolás Maduro. Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que, más allá de las posturas políticas internas o de las críticas a determinados gobiernos, México no avala que un país utilice la fuerza para imponer cambios de régimen.

“Para aquellos que no están de acuerdo con el régimen de Maduro o del chavismo en Venezuela es una cosa. Otra cosa es que una potencia, un país utilice la fuerza para llevarse a un presidente. Eso no podemos estar de acuerdo nunca”, expresó. La gobernante mexicana enfatizó que se trata de un principio que trasciende ideologías y coyunturas políticas, y que debe ser compartido por toda la sociedad mexicana. “Es un asunto de soberanía del pueblo de Venezuela. Como lo es de México o como lo es de cualquier país del mundo. No puede aprobarse eso”, sostuvo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La presidenta defendió la tradición diplomática mexicana, que calificó como “ejemplar”, y recordó que la política exterior del país ha estado históricamente ligada a la defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.