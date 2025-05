Trump responde a críticas por lujoso avión regalado por Catar

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que sería "estúpido" rechazar el Boeing 747-800 que le pretende regalar la familia real catarí para que lo utilice como Air Force One, el avión presidencial estadounidense.

"Podría ser un estúpido y decir: 'No, no queremos un avión gratis y carísimo'. Pero me pareció un gran gesto", declaró el mandatario republicano durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Trump dijo que está "decepcionado" con Boeing porque está tardando mucho en fabricar un nuevo Air Force One para reemplazar al actual, que considera anticuado.

Afirmó que los cataríes son conocedores de estos retrasos y que han sido muy "amables" con su ofrecimiento.

Cuestionado sobre qué hará con el avión catarí cuando concluya su mandato, Trump afirmó que lo depositará en su biblioteca presidencial, el espacio conmemorativo que construyen los expresidentes cuando dejan la Casa Blanca.

Trump le dijo además a una reportera de la cadena ABC News que debería sentirse "avergonzada" por preguntarle por las consideraciones éticas que surgen de aceptar gratis un lujoso avión catarí.

El regalo de Catar para Trump está previsto que se anuncie esta semana durante el viaje que el presidente estadounidense llevará a cabo por Oriente Medio.