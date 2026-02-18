Tragedia en California: ocho esquiadores muertos y un desaparecido tras avalancha

California, Estados Unidos

Ocho esquiadores fueron hallados muertos y uno más permanece desaparecido tras ser arrastrados el martes por una avalancha en el estado de California, en el oeste de Estados Unidos, informaron este miércoles las autoridades, que emprendieron una búsqueda contrarreloj. Los esquiadores integraban un grupo de 15 personas, incluidos cuatro guías, que quedaron atrapadas por la nieve. Seis fueron rescatadas con vida.

La avalancha fue reportada al mediodía del martes en la zona de Castle Peak, en la Sierra Nevada, cerca del lago Tahoe, un área turística de California. Shannan Moon, alguacil y administradora pública del condado de Nevada, dijo en conferencia de prensa que la persona desaparecida se presume fallecida, lo que elevaría el número de muertos a nueve. El grupo estaba conformado por nueve mujeres y seis hombres. Entre los sobrevivientes hay dos mujeres y cuatro hombres, lo que deja un saldo de siete mujeres y dos hombres muertos en el incidente. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse Las autoridades reconocieron que este es uno de los incidentes más mortíferos en Estados Unidos en las últimas décadas, aunque no precisaron cifras comparativas. Dos de los sobrevivientes fueron trasladados a un hospital y se encuentran en condición estable.