Tragedia en California: ocho esquiadores muertos y un desaparecido tras avalancha

Ocho esquiadores fueron hallados muertos y uno más permanece desaparecido tras ser arrastrados el martes por una avalancha en el estado de California, en el oeste de Estados Unidos, informaron este miércoles las autoridades, que emprendieron una búsqueda contrarreloj.
Los esquiadores integraban un grupo de 15 personas, incluidos cuatro guías, que quedaron atrapadas por la nieve. Seis fueron rescatadas con vida.
La avalancha fue reportada al mediodía del martes en la zona de Castle Peak, en la Sierra Nevada, cerca del lago Tahoe, un área turística de California.
Shannan Moon, alguacil y administradora pública del condado de Nevada, dijo en conferencia de prensa que la persona desaparecida se presume fallecida, lo que elevaría el número de muertos a nueve.
El grupo estaba conformado por nueve mujeres y seis hombres. Entre los sobrevivientes hay dos mujeres y cuatro hombres, lo que deja un saldo de siete mujeres y dos hombres muertos en el incidente.
Las autoridades reconocieron que este es uno de los incidentes más mortíferos en Estados Unidos en las últimas décadas, aunque no precisaron cifras comparativas.
Dos de los sobrevivientes fueron trasladados a un hospital y se encuentran en condición estable.
Inicialmente, el Departamento del Alguacil del condado de Nevada informó que 16 personas habían sido afectadas por la avalancha; sin embargo, tras consultar con la compañía que organizó la expedición, se confirmó que una persona no se presentó.
Los fallecidos eran turistas que residían en diferentes partes de Estados Unidos.
Moon describió las condiciones meteorológicas como “severas y extremas”, lo que habría alimentado la avalancha.
La gran cantidad de nieve y los vientos huracanados, que impedían la visibilidad, también dificultaron la búsqueda. Los rescatistas tuvieron que llegar a los sobrevivientes utilizando esquís, debido a que el área era inaccesible, explicó Shannan Moon, alguacil y administradora pública del condado de Nevada.
Antes del incidente, el Centro de Avalanchas de la Sierra había emitido una alerta que se extendió hasta la mañana de este miércoles.
El centro registró entre 60 y 90 centímetros de nieve nueva entre el lunes y el martes en esa región.
Equipos de emergencia de varios condados de California y Nevada participaron en la búsqueda y el rescate, en los que intervinieron más de 50 rescatistas.
Varias tormentas azotan California con intensas lluvias y gran acumulación de nieve en las zonas altas. Este miércoles, las autoridades del condado de San Bernardino, al este de Los Ángeles, informaron sobre una persona muerta a causa de las lluvias en ese sector.