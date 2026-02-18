Luna de sangre en marzo: el eclipse rojo que revive teorías del apocalipsis

Honduras

El próximo 3 de marzo de 2026 el cielo ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más llamativos del año: un eclipse lunar total, conocido popularmente como “Luna de sangre”. Será el único eclipse total de Luna en todo 2026 y no habrá otro similar hasta finales de 2028, por lo que se trata de una oportunidad poco común para ver a nuestro satélite natural teñido de un intenso color rojo.

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se coloca exactamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre ella. En el caso de un eclipse total, la Luna entra completamente en la parte más oscura de esa sombra. Aunque podría pensarse que debería desaparecer por completo, lo que sucede es que adquiere un tono rojizo o cobrizo. De ahí el nombre de “Luna de sangre”.

Este fenómeno se producirá entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de marzo de 2026, según la zona horaria. La fase más impactante, conocida como totalidad, comenzará a las 11:04 UTC y se extenderá hasta las 12:03 UTC, con el punto máximo a las 11:33 UTC. En total, el eclipse durará 5 horas y 39 minutos, aunque la etapa en la que la Luna estará completamente roja se prolongará por casi una hora.

La visibilidad del evento dependerá del lugar del mundo donde se encuentre cada persona. La Luna roja podrá observarse claramente en Asia oriental, Australia, Nueva Zelanda, la región del Pacífico y gran parte de América del Norte y Central. En estas zonas se podrá apreciar la totalidad completa, siempre que el clima lo permita.

En el oeste de Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, la Luna se verá alta en el cielo durante la fase roja, lo que facilitará su observación. En cambio, en la parte este de Norteamérica, la Luna estará muy baja en el horizonte y se ocultará poco después de iniciada la totalidad, por lo que el espectáculo será más breve.

En varias regiones de Asia también habrá buenas condiciones para observar el eclipse. En países como Japón, Corea del Sur y el este de China, la Luna saldrá ya eclipsada, permitiendo ver el momento en que adquiere el tono rojizo. Más hacia el oeste del continente asiático, solo se podrán apreciar fases parciales del eclipse.

Por el contrario, en Europa, África y gran parte de Oriente Medio el fenómeno no será visible, ya que la Luna estará por debajo del horizonte durante todo el evento. En esas regiones, quienes deseen seguir el eclipse podrán hacerlo a través de transmisiones en línea organizadas por observatorios y plataformas especializadas.

La razón por la que la Luna se vuelve roja tiene que ver con la atmósfera terrestre. Cuando la luz del Sol atraviesa la atmósfera de la Tierra, los tonos azules se dispersan con mayor facilidad, mientras que los tonos rojos continúan su camino y terminan iluminando la superficie lunar. Es ese filtrado natural de la luz lo que le da a la Luna su característico color rojizo durante la totalidad.

Uno de los aspectos más atractivos de este evento es que no se necesita ningún equipo especial para observarlo. A diferencia de los eclipses solares, un eclipse lunar es completamente seguro para la vista. Puede apreciarse a simple vista, aunque el uso de binoculares o un telescopio pequeño puede ayudar a notar mejor los detalles y los matices de color.