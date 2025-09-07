Titular de Defensa anuncia que Venezuela reforzará presencia militar en estados caribeños

Caracas

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció este domingo un "refuerzo especial" de la presencia militar en cinco estados del país, ubicados, dijo, en la "fachada caribeña" y la "atlántica", en momentos en que Estados Unidos ha ordenado una operación antidrogas en el Caribe, cerca de las aguas de esta nación suramericana.

Padrino detalló en un video difundido en sus redes sociales que se movilizarán, por instrucción del presidente Nicolás Maduro, "medios y fuerzas" para fortalecer la presencia en los estados Zulia y Falcón (noroeste), que afirmó constituyen "una ruta del narcotráfico".

El titular de Defensa se refirió en específico a la zona de La Guajira venezolana, en el Zulia, y a la península de Paraguaná, en Falcón.También dijo que se redoblará la presencia militar en la región insular de Nueva Esparta -integrada por las islas de Margarita, Coche y Cubagua-, así como en Sucre y Delta Amacuro, en el noreste del país.

"Nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros. Nadie va a pisar esta tierra a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros", agregó el titular de la cartera de Estado, sin precisar más detalles sobre el contingente.

En agosto pasado, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, informó del despliegue de 15.000 efectivos en Zulia y Táchira, ambos fronterizos con Colombia, para, según indicó, asegurar la paz en el territorio y combatir grupos delictivos.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Padrino precisó este domingo que esas regiones, que forman la llamada "Zona de Paz N.1", eran vigiladas inicialmente por 10.000 hombres y ahora cuentan con un total 25.000 efectivos desplegados "con medios navales, fluviales" y drones.