Sospechoso del crimen de Debahni Escobar: “Yo no soy ‘El Jaguar’”

Un hombre mexicano que se identificó como Gustavo Soto, sospechoso de participar en el asesinato de Debanhi Escobar, negó este lunes que tenga algún vínculo con el caso.

Debanhi Escobar fue encontrada sin vida dentro de una cisterna de un motel después de ser reportada desaparecida en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

Soto explicó que hay quienes lo están “acusando de feminicidio en el caso de Debanhi Escobar”. Dijo tener las “pruebas para demostrar donde estaba el día 9 de abril del 2022”.

Aseguró que a él no le apodan ‘El Jaguar’, como ha circulado en las redes sociales.

“No sé cómo hacerle para demostrar que yo no fui. Yo estaba en Corpus Christi, en las motos acuáticas ese día. Yo no me estaba escondiendo de nadie. Sí tengo miedo de decir donde estoy. Pero aquí, en Texas, las armas son legales y traigo con qué defenderme”

“Mi nombre es Gustavo Soto Isidoro Miranda. A mí no me apodan ‘El Jaguar’”, indicó en el video y aclaró que su apodo es ‘King Kong’.