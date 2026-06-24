Hombres admiten participación en la ejecución del pastor evangélico Marlon Lora y su familia

Bogotá

Dos hombres implicados en el asesinato del pastor evangélico Marlon Yamith Lora y tres miembros de su familia, cometido en diciembre de 2024 en Aguachica, departamento de Cesar (noreste de Colombia), aceptaron su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía y serán condenados a penas superiores a 17 años de prisión.

Se trata de Jorge Luis Valderrama Cuba y Leonardo de Jesús Barraza Castillo, que, según la Fiscalía, reconocieron su participación en el crimen del pastor; su esposa, Yurlay Rincón, y sus hijos Ángela Natalia y Santiago Lora Rincón, asesinados el 29 de diciembre de 2024 mientras almorzaban en un restaurante de Aguachica.

Según la investigación, los dos procesados se desplazaron desde la ciudad de Barranquilla hasta Aguachica, donde se reunieron con otros dos hombres para coordinar la ejecución del ataque.