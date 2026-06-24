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Iván Cepeda acepta derrota y reconoce triunfo de De la Espriella en Colombia

El dirigente de izquierda aseguró que toma esa decisión "como un acto de responsabilidad democrática" y afirmó que busca contribuir "a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos"

  • Actualizado: 24 de junio de 2026 a las 09:01 -
  • Agencia EFE
Iván Cepeda acepta derrota y reconoce triunfo de De la Espriella en Colombia

El izquierdista Iván Cepeda habla en una rueda de prensa el 22 de junio de 2026, en Bogotá (Colombia).

Fotografía: EFE
Bogotá, Colombia.

El candidato de izquierda Iván Cepeda reconoció este miércoles la derrota en las elecciones presidenciales del pasado domingo en Colombia y aceptó el triunfo del candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, quien obtuvo 12,9 millones de votos (49,78 %) y le ganó por menos de un punto porcentual de diferencia.

"Como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República", manifestó Cepeda en una declaración pública.

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El dirigente de izquierda aseguró que toma esa decisión "como un acto de responsabilidad democrática" y afirmó que busca contribuir "a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos".

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