Sheinbaum sostiene una "cordial y excelente" llamada con Trump, en medio de tensiones

Ciudad de México, México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que acordó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantener los esfuerzos bilaterales en seguridad y comercio en una llamada telefónica que calificó de "excelente".

“Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio”, escribió la mandataria en X.