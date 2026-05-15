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Sheinbaum sostiene una "cordial y excelente" llamada con Trump, en medio de tensiones

La llamada sucede tras las acusaciones del Departamento de Justicia de EE.UU. contra el gobernador el estado de Sinaloa, Rubén Rocha

  • Actualizado: 15 de mayo de 2026 a las 11:30 -
  • Agencia EFE
Sheinbaum sostiene una cordial y excelente llamada con Trump, en medio de tensiones

Sheinbaum y Trump durante el sorteo del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026.

Ciudad de México, México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que acordó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantener los esfuerzos bilaterales en seguridad y comercio en una llamada telefónica que calificó de "excelente".

“Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio”, escribió la mandataria en X.

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La llamada sucede tras las acusaciones del Departamento de Justicia de EE.UU. contra el gobernador el estado de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros altos cargos de ese estado por presuntos vínculos con el narcotráfico, y que México ha criticado por falta de pruebas, así como la denuncian de presuntas operaciones encubiertas de la CIA en el país.

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Agencia EFE
Agencia EFE
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