Sheinbaum confirma reunión con Trump en Washington

Ciudad de México, México.

"Vamos a tener una pequeña reunión con el presidente Trump , y otra con el primer ministro (Mark) Carney", apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, aunque no dio mayores detalles sobre los temas que se abordarán durante el encuentro.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , confirmó este jueves que durante su viaje a Washington, donde participará en el sorteo del Mundial de Fútbol del 2026 , tendrá una "pequeña reunión" con el presidente estadounidense, Donald Trump , el primer cara a cara en persona entre ambos líderes.

Sheinbaum confirmó que viajará este jueves por la noche a Washington, en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional , ya que debido a los tiempos no podría hacer uso de aerolíneas comerciales.

Asimismo, precisó que el encuentro con Trump y Carney ocurrirá momentos antes del inicio del sorteo del Mundial de Fútbol, del cual México, Estados Unidos y Canadá son co-organizadores.

"Después, el evento que dura como cuatro minutos, el sacar la bolita y ver en qué, creo que es, qué grupo vamos a encabezar como México. Y después ya nos vamos a nuestros asientos y allí pues se termina cómo se constituyen todos los grupos del mundial, ahí se termina el evento", aseveró.

Como países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá ya tienen asignado el grupo del que serán cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026.

La FIFA determinó que México encabezará el Grupo A con lo que también tiene asignado el partido inaugural del Mundial 2026 el próximo jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca. Canadá lidera el Grupo C, mientras que Estados Unidos, que tendrá la mayoría de los partidos de la justa, encabezará el Grupo D.

El sorteo marcará uno de los hitos previos más importantes al Mundial de 2026, que México co-organiza junto con Estados Unidos y Canadá, y que en el país tendrá sedes en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La ceremonia, donde se revelará el futuro de las 48 selecciones nacionales que participarán en el evento deportivo, está programada para llevarse a cabo este 5 de diciembre y al día siguiente el calendario de partidos y los estadios en los que se jugará.