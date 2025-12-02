  1. Inicio
Trump insiste en que ataques en Venezuela comenzarán "muy pronto"

El mandatario advirtió la semana pasada que sus Fuerzas Armadas actuarán "muy pronto" en tierra venezolana

  • 02 de diciembre de 2025 a las 13:46 -
  • Agencia EFE
El presidente de EE. UU., Donald J. Trump, ofrece unas palabras iniciales durante una reunión con su Gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca, en Washington, DC, Estados Unidos.

 Fotografía: Agencia EFE
Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes en que "muy pronto" comenzarán los ataques estadounidenses contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, tras el operativo contra lanchas en el Caribe, que acusa de transportar drogas.

"En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto", dijo el mandatario a la prensa durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

Trump anuncia acciones en tierra contra "narcotraficantes venezolanos"

El mandatario advirtió la semana pasada que sus Fuerzas Armadas actuarán "muy pronto" en tierra contra supuestos narcotraficantes venezolanos y anunció a pilotos y aerolíneas que deben considerar el espacio aéreo venezolano "cerrado en su totalidad".

Un ataque en territorio venezolano se enmarcaría en la operación bautizada por el Pentágono como Lanza del Sur y que hasta ahora ha destruido a una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, dejando, según EE.UU., más de 80 personas muertas, acusadas de ser narcotraficantes.

Según el diario The Washington Post, en el primero de esos ataques, ejecutado el pasado 2 de septiembre, se llevó a cabo un segundo bombardeo ordenado supuestamente por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, para matar a dos supervivientes, una acción que podría ser investigada como crimen de guerra.

Preguntado por este tema, Trump dijo que no tiene información al respecto, que confía en Hegseth y que ha escuchado que el almirante al mando de la operación, Frank Bradley, "es una persona extraordinaria".

Trump aseguró además que la destrucción de lanchas supuestamente cargadas con drogas ha salvado "miles de vidas" en Estados Unidos.

Maduro se "podría ir a Rusia o a otro país", tras llamada de Trump

Por su parte, Hegseth dijo que no vio supervivientes al monitorear el ataque y criticó a la prensa por difundir información que "no se basa en la verdad".

Tanto la Casa Blanca como el Pentágono han insistido en que todos los ataques son completamente legales y han mostrado su confianza en el trabajo de Bradley.

