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Romeo Vásquez atiza contra Johel Zelaya: "Fiscal de juguete, hágase hombre"

El exjefe de las Fuerzas Armadas cuestionó que la única “capacidad” del fiscal Zelaya ha sido “inventar acusaciones y montar expedientes absurdos”

Romeo Vásquez atiza contra Johel Zelaya: Fiscal de juguete, hágase hombre
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El exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Vásquez Velásquez, arremetió este martes contra el fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, tras las acusaciones en su contra por supuestos vínculos con el narcotráfico.
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A través de sus redes sociales, el general en condición de retiro, quien se encuentra prófugo de la justicia, calificó a Zelaya como “fiscal de juguete” y cuestionó su actuación al frente del Ministerio Público.

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“Entiendo que tenga miedo por el juicio político que se le viene. Hágase hombre”, expresó Vásquez Velásquez, en una respuesta a los señalamientos del titular del MP.
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El exmilitar aseguró además que la única “capacidad” del fiscal ha sido “inventar acusaciones y montar expedientes absurdos”, incluso contra ciudadanos de la tercera edad.
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Vásquez dejó entrever que el caso podría escalar en el ámbito judicial, al advertir que “la verdad siempre llega” y sentenciar: “Pronto nos veremos”.
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Las declaraciones del exjefe castrense surgen luego de que Zelaya afirmara que existe una declaración anticipada ante tribunales de jurisdicción nacional que involucra a un general retirado en "actividades ilícitas".

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Según el fiscal, un testigo protegido aseguró haber acompañado al exjefe militar "a reuniones con presuntos narcotraficantes en San Pedro Sula".

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Detalló que el declarante afirmó, bajo juramento, que el señalado habría recibido "un millón de dólares en efectivo", distribuido en dos bolsas con diferentes cantidades.
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Zelaya añadió que el testigo también indicó que el exmilitar recibió dinero en otros encuentros, aunque no precisó los montos correspondientes.
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Finalmente, el fiscal general defendió la labor del Ministerio Público, rechazó las críticas sobre supuesta persecución política y aseguró que continuará firme en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
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