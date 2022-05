Senadores de EEUU presentan proyecto de ley para resguardar democracia ante el autoritarismo

El hemisferio occidental no es inmune a la actual ola de declive democrático y autoritarismo que afronta el mundo. De La Habana a Caracas, de Managua a San Salvador, este es el momento de reforzar la estrategia diplomática de EEUU para ayudar a enfrentar los desafíos que amenazan las normas y principios de la Carta, dijo Menéndez.

El Gobierno de Estados Unidos ha apuntado que probablemente dejara fuera de esta cumbre a Cuba, Venezuela y Nicaragua porque considera que no cumplen con los requisitos de la Carta Democrática Interamericana. Sin embargo, los presidentes de México, de Bolivia y de varios países caribeños han advertido de que no acudirán a la cita si no se invita a todas las naciones americanas.