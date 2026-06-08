El Bernabéu ruge con miles de fieles por la llegada del papa León XIV

Madrid, España

Decenas de jóvenes vestidos de amarillo y blanco -los colores de la bandera vaticana- han invadido ya el escenario central para cantar y bailar canciones pastorales que corean miles de asistentes en las gradas, en las que se ven las banderas del vaticano y españolas y desde las que se ruge el lema "Somos leones".

El césped del Real Madrid se ha convertido en una alfombra de hexágonos en la que se están colocando sacerdotes, coordinadores de consejos pastorales, jóvenes que se inician en la fe, delegaciones de migrantes y representantes de asociaciones como Cáritas, entre otros.

El estadio Santiago Bernabéu ruge ya dos horas antes de que el papa, León XIV, llegue a otros de los actos emblemáticos de su visita a España: un encuentro diocesano al que asisten cerca de 70 mil personas al grito unísono de "Somos leones".

Está previsto que León XIV llegue en un carrito de golf eléctrico que ha sido reconvertido a papamóvil, con el fin de desplazarle primero por los túneles del estadio y, posteriormente, por las inmediaciones del campo.

Los presentadores Christian Gálvez y Patricia Pardo han iniciado el acto para dar paso a diferentes espectáculos como el de magia de Jorge Blas, la una proyección de vídeos o actuaciones musicales de Iñigo Quintero.

El gran escenario consta de tres niveles: un primero con el altar, otro para el coro y otro para el resto de asistentes.

León XIV estará rodeado por cien personas, representantes de cada vicaría territorial de Madrid, sacerdotes, religiosos, jóvenes y familias.

Desde las 15:00 de la tarde, cuando se han abierto las puertas, en el exterior del Bernabéu se formaban largas colas con un público muy variado: curas, monjas de parroquias y colegios, que han acudido con camisetas o pañuelos identificativos.

Numerosos puestos han sustituido las bufandas del Real Madrid por otras tematizadas con la visita del papa, donde aparece la efigie de León XIV o el lema ‘Alzad la mirada’.

Minutos antes de salir al escenario, Jesús Javier, más conocido como ‘padre Curry’, atiende a EFE por teléfono. Es uno de los miembros de La Voz del Desierto, un grupo musical que se formó en el seminario de Alcalá de Henares y que hoy recibirá el “regalo de Dios” de cantar ante el papa en el Santiago Bernabéu.

“Estamos emocionadísimos, esto es una preciosidad”, afirma el sacerdote, quien asegura que para ellos “cualquier concierto es una bendición” y un momento a aprovechar “para evangelizar”, pero hacerlo “en familia” y ante el sumo pontífice es una ocasión “muy, muy bonita”.

No son los únicos que expresan su emoción antes del acto. Celia, una de las bailarinas que participarán en el mismo como parte de un grupo de baile, cree que el escenario y el público harán de esta ocasión algo “muy especial”, según reconocía mientras esperaba a entrar en el estadio.

Igualmente esperaban su entrada a los camerinos familias enteras como la de Rosa, que ha venido desde Chinchón con su marido y sus tres hijos: los cinco cantarán en el coro “con una ilusión increíble, difícil de describir”.

La significación del evento, obviamente, es máxima para sacerdotes como Fernando Caballero, párroco del pueblo madrileño de Fuente el Saz de Jarama. “El santo padre es una persona que tiene que preocuparse por todo el mundo, y que venga aquí, a Madrid, es una alegría”, declara a EFE.

Y añade: “Está dando unos mensajes muy certeros con unas formas muy suaves pero con un fondo profundo de espiritualidad”.

En general, la comunidad diocesana se muestra muy satisfecha con los discursos que ha dejado el papa a su paso por Madrid. Y un grupo en concreto se siente interpelado de manera especialmente positiva: el de los inmigrantes.

“Es importante cómo habla de la convivencia entre culturas, ahora que el mundo está con tanta guerra y con tanta división”, afirma Alicia, inmigrante polaca que ha venido al Bernabéu con otros quince miembros de la Asociación Polaco-Española, y que añade: “Para nosotros, evidentemente, Juan Pablo II es lo máximo, pero también nos gusta mucho León XIV”.