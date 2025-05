Rusia empieza a perder la paciencia con Trump

Moscú, Rusia.

"Es muy importante no hacerse ilusiones, ser realistas y entender que ha habido muchas situaciones en las que EEUU cambió radicalmente de postura. Así es la vida", dijo Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso.

No tardó en replicarle en la misma plataforma el emisario de la Casa Blanca, Keith Kellog, quien dijo que el comentario del actual subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia había sido "desafortunado e imprudente", además de "impropio de una potencia mundial ".

La impresión que cunde en Rusia es que el Kremlin ha dado permiso para que se abra la veda de las críticas a Trump, hasta ahora intocable.

"Lamentablemente, el señor Trump empieza a decepcionar. Al principio intentó jugar a pacificador, decía que quería acabar con el conflicto. No le salió nada", dijo hoy Vladímir Dzhabárov, jefe del Comité para Asuntos Internacionales del Senado ruso.

Añadió que, después de recibir grandes presiones en EE.UU. y de los países europeos, "ahora intenta culpar de todo a nuestro presidente".

En la misma línea, el veterano líder socialdemócrata ruso Serguéi Mirónov aseguró que "no tiene sentido amenazar" a Rusia.

"No importa cuánto nos amanecen, no aguantaremos como vecino un régimen ucraniano nazi. Sin eliminar las causas del conflicto no habrá paz", afirmó.

Denunció que las defensas antiaéreas rusas han derribado en los últimos 45 días "miles de cohetes" ucranianos, en alusión a los drones de ala fija.