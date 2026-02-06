  1. Inicio
  2. · Mundo

Ronald Hicks toma posesión como arzobispo de Nueva York

"La Iglesia existe para proclamar a Jesucristo a todos, de manera pública y creíble, sin miedo, en toda cultura y circunstancia", dijo al tomar posesión

  • Actualizado: 06 de febrero de 2026 a las 15:13 -
  • Agencia EFE
Ronald Hicks toma posesión como arzobispo de Nueva York

El obispo Ronald Hicks reacciona durante su nombramiento como líder de la arquidiócesis de Nueva York, este viernes en la Catedral de San Patricio, en Nueva York, Estados Unidos

Foto: Agencia Efe
Nueva York, Estados Unidos

El prelado Ronald Hicks, de 58 años, asumió este viernes como nuevo arzobispo de Nueva York en un acto celebrado en la catedral de San Patricio de Manhattan en el que apeló a que la Iglesia "defienda la dignidad humana en todas las formas posibles".

"La Iglesia existe para proclamar a Jesucristo a todos, de manera pública y creíble, sin miedo, en toda cultura y circunstancia. Una Iglesia que defiende la dignidad humana en todas las formas posibles, una Iglesia que sigue el ejemplo de Jesús, que se inclina más allá de su propia comunidad y presenta al samaritano como ejemplo de bondad. Este es el tipo de Iglesia en la que creo", dijo al tomar posesión.

Canadá abre su primer consulado en Groenlandia

Hicks, designado arzobispo el 8 de diciembre por el papa León XIV, nació en Chicago y estuvo cinco años en El Salvador (2005-2010) al frente de la organización Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) para niños huérfanos y abandonados, así como dirigiendo y supervisando programas en nueve países.

"Señor, toma mi vida antes de que la espera desgaste años de mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea. Tú, llévame a servir. Esas son las letras de la canción 'Alma misionera', una de mis favoritas en la Iglesia católica, porque todos estamos llamados a ser discípulos misioneros", afirmó, dirigiéndose en esa ocasión en español.

"Mi corazón está lleno de gratitud y quiero comenzar precisamente por la gratitud. Ante todo, doy gracias a Dios, creador de la vida y dador de la vida, espíritu de unidad", continuó.

Al acto de hoy asistieron líderes políticos, religiosos, de los negocios, las artes, la educación, de la jerarquía católica y el clero.

Hicks, que luce en su escudo episcopal un homenaje al arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero (1917-1980), pidió "continuar hasta la muerte con la fe que profesamos".

El nuevo arzobispo dedicó ayer un mensaje para la comunidad hispana: "Los quiero mucho, ha sido un honor caminar con todos ustedes y en esta arquidiócesis vamos a seguir caminando juntos".

Hicks, cuya estancia en Centroamérica marcó su visión episcopal, también se dirigió entonces a los inmigrantes que viven con miedo debido a la política de deportaciones masivas del presidente estadounidense, Donald Trump.

Chavismo afirma que Maduro preparó a Delcy Rodríguez para asumir el poder

A ellos les dijo que tengan fe en Dios, que sigan adelante "con verdadera esperanza y fe, y que sean ejemplo de cómo tratar el uno al otro, como verdaderos hermanos, porque así hay que tratar a todos".

Hicks asume el cargo que dejó Timothy Dolan, considerado cercano a Trump y que sirvió durante 16 años.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias