Ronald Hicks toma posesión como arzobispo de Nueva York

Nueva York, Estados Unidos

"La Iglesia existe para proclamar a Jesucristo a todos, de manera pública y creíble, sin miedo, en toda cultura y circunstancia. Una Iglesia que defiende la dignidad humana en todas las formas posibles, una Iglesia que sigue el ejemplo de Jesús, que se inclina más allá de su propia comunidad y presenta al samaritano como ejemplo de bondad. Este es el tipo de Iglesia en la que creo", dijo al tomar posesión.

El prelado Ronald Hicks, de 58 años, asumió este viernes como nuevo arzobispo de Nueva York en un acto celebrado en la c atedral de San Patricio de Manhattan en el que apeló a que la Iglesia "defienda la dignidad humana en todas las formas posibles".

Hicks, designado arzobispo el 8 de diciembre por el papa León XIV, nació en Chicago y estuvo cinco años en El Salvador (2005-2010) al frente de la organización Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) para niños huérfanos y abandonados, así como dirigiendo y supervisando programas en nueve países.

"Señor, toma mi vida antes de que la espera desgaste años de mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea. Tú, llévame a servir. Esas son las letras de la canción 'Alma misionera', una de mis favoritas en la Iglesia católica, porque todos estamos llamados a ser discípulos misioneros", afirmó, dirigiéndose en esa ocasión en español.

"Mi corazón está lleno de gratitud y quiero comenzar precisamente por la gratitud. Ante todo, doy gracias a Dios, creador de la vida y dador de la vida, espíritu de unidad", continuó.

Al acto de hoy asistieron líderes políticos, religiosos, de los negocios, las artes, la educación, de la jerarquía católica y el clero.

Hicks, que luce en su escudo episcopal un homenaje al arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero (1917-1980), pidió "continuar hasta la muerte con la fe que profesamos".

El nuevo arzobispo dedicó ayer un mensaje para la comunidad hispana: "Los quiero mucho, ha sido un honor caminar con todos ustedes y en esta arquidiócesis vamos a seguir caminando juntos".

Hicks, cuya estancia en Centroamérica marcó su visión episcopal, también se dirigió entonces a los inmigrantes que viven con miedo debido a la política de deportaciones masivas del presidente estadounidense, Donald Trump.