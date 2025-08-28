Hombre asesina brutalmente a su hermana y huye con su perico

Mao, República Dominicana.

El hombre fue identificado como Juan José Guerrero Quezada, de 38 años, y fue acusado del asesinato de Mildred Estefanía Guerrero Quezada, de 35.

Un hombre fue capturado el pasado 25 de agosto tras convertirse en el principal sospechoso de la muerte de su hermana , en el municipio de Mao, provincia Valverde, República Dominicana .

La principal hipótesis que se maneja es que Juan asesinó y descuartizó a su hermana la noche del 24 de agosto para, presuntamente, robarle sus pertenencias.

Según el informe preliminar, el día del crimen el hombre sostuvo una fuerte discusión con su hermana y, tras un ataque de ira, la mató brutalmente. Luego, se robó sus pertenencias y a su perico, que era la mascota de la víctima.

Después del crimen, el hombre abandonó la escena y regresó al día siguiente a la habitación. Vecinos revelaron que escucharon un grito desgarrador por parte del hermano, quien en ese momento aparentaba estar sorprendido por lo ocurrido.

No obstante, tras la llegada de las autoridades y debido a las inconsistencias en su testimonio, fue arrestado. Posteriormente, confesó el macabro crimen.

La noticia de la muerte de Mildred causó un gran impacto en la provincia de Valverde.

"Eran hermanos, ¿cómo pudo hacerle eso? Son de la misma sangre", expresó una internauta en redes sociales.