Gabriela fue asesinada por seis de sus amigas frente a su madre

Una bella joven fue asesinada a puñaladas por un grupo de amigas tras salir de una fiesta. Su madre se encontraba presente en el momento del atentado.
La joven fue identificada como Gabriela Nicole Pratts, de 16 años, originaria de Puerto Rico. Destacaba por su belleza e inocencia.
Según la información preliminar, Gabriela asistió junto a su madre a una fiesta de verano y al salir fue atacada por el grupo de chicas en Aibonito, Puerto Rico.
De acuerdo con el testimonio de algunos testigos, Gabriela conocía a las muchachas que le quitaron la vida, pero habían tenido varios malos entendidos antes del crimen.
Testimonios revelaron que Gabriela fue a la fiesta con nervios y miedo tras la conducta de las muchachas, es por eso que había pedido la compañía de su madre en el evento.
Las autoridades policiales revelaron que Gabriela y su madre fueron interceptadas el pasado 11 de agosto por un grupo de jóvenes, de entre 16 y 20 años, que sin mediar palabra acorralaron a la madre y asesinaron a Gabriela con múltiples puñaladas.
Tras registrarse el crimen, fueron capturadas una menor y una mujer adulta (madre e hija), quienes fueron acusadas como las principales autoras del atentado.
La madre fue identificada como Elvia Cabrera Rivera, acusada como cómplice de asesinato.
Y la menor fue reconocida como Anthoneska Áviles Cabrera.
Familiares y amigos piden justicia a las autoridades de Puerto Rico por la muerte de Gabriela Pratts.