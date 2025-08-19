  1. Inicio
Gabriela fue asesinada por seis de sus amigas frente a su madre

Seis chicas le quitaron la vida a Gabriela Nicole Pratts ante la mirada de su madre tras salir de una fiesta. Estaba a punto de cumplir años.

1 de 10

Una bella joven fue asesinada a puñaladas por un grupo de amigas tras salir de una fiesta. Su madre se encontraba presente en el momento del atentado.

 Foto: redes sociales
2 de 10

La joven fue identificada como Gabriela Nicole Pratts, de 16 años, originaria de Puerto Rico. Destacaba por su belleza e inocencia.

 Foto: redes sociales
3 de 10

Según la información preliminar, Gabriela asistió junto a su madre a una fiesta de verano y al salir fue atacada por el grupo de chicas en Aibonito, Puerto Rico.

 Foto: redes sociales
4 de 10

De acuerdo con el testimonio de algunos testigos, Gabriela conocía a las muchachas que le quitaron la vida, pero habían tenido varios malos entendidos antes del crimen.

 Foto: redes sociales
5 de 10

Testimonios revelaron que Gabriela fue a la fiesta con nervios y miedo tras la conducta de las muchachas, es por eso que había pedido la compañía de su madre en el evento.

 Foto: redes sociales
6 de 10

Las autoridades policiales revelaron que Gabriela y su madre fueron interceptadas el pasado 11 de agosto por un grupo de jóvenes, de entre 16 y 20 años, que sin mediar palabra acorralaron a la madre y asesinaron a Gabriela con múltiples puñaladas.
7 de 10

Tras registrarse el crimen, fueron capturadas una menor y una mujer adulta (madre e hija), quienes fueron acusadas como las principales autoras del atentado.
8 de 10

La madre fue identificada como Elvia Cabrera Rivera, acusada como cómplice de asesinato.
9 de 10

Y la menor fue reconocida como Anthoneska Áviles Cabrera.
10 de 10

Familiares y amigos piden justicia a las autoridades de Puerto Rico por la muerte de Gabriela Pratts.
