Regresa a Venezuela la jefa de comunicaciones de la líder opositora María Corina Machado

Venezuela. La opositora venezolana Claudia Macero, jefa de prensa de la líder María Corina Machado, regresó este domingo a Venezuela, de donde salió en el primer semestre de 2025 tras permanecer asilada junto a otros cinco compañeros en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas por acusaciones de supuesta conspiración y traición a la patria.

"Vuelvo a Venezuela para darme confianza a mí y para darle confianza a otros (...) es el momento de volver. Yo estoy aquí abriendo camino como me lo abrieron a mí otros", dijo Macero a medios en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirva a Caracas.