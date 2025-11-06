Identifican al responsable del asesinato del alcalde mexicano Carlos Manzo

Uruapan, México.

De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el pasado miércoles 5 de noviembre fue identificado y reclamado el cuerpo de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, , originario y vecino del municipio de Paracho, Michoacán.

Un menor de 17 años fue acusado como el autor material de la muerte de Carlos, Manzo , alcalde de Uruapan, Mexico, que fue asesinado el pasado 1 de noviembre.

Al joven Víctor se le responsabilizó por el asesinato del alcalde mexicano, no obstante, el menor fue abatido tras el ataque y dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el crimen.

El asesinato de Manzo tras un evento público del Día de Muertos en Uruapan el pasado sábado generó una fuerte indignación en Michoacán, donde se han registrado protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales.



El Gobierno federal anunció el despliegue adicional de Fuerzas de Seguridad y la creación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que busca fortalecer la seguridad, la justicia y el desarrollo en la región.



Autoridades han identificado que, en Uruapan, localidad de más de 300.000 habitantes, operan varias organizaciones criminales, entre ellas, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.



Actualmente, Grecia Quiroz, la viuda del alcalde Carlos Manzo, tomó posesión este miércoles como presidenta municipal sustituta de la ciudad de Uruapan, en el estado de Michoacán, oeste de México, y aseguró que el legado de su esposo, de lucha y de justicia, "está más fuerte que nunca".