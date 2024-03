El príncipe William entrega los premios Diana tras el escándalo por la foto de Kate Middleton

Aunque este extremo no fue confirmado por palacio , ‘The Times’ y ‘The Telegraph’ publicaron, citando fuentes de la organización, que el duque de Sussex hablará con los galardonados una vez su hermano haya abandonado la gala.

Aunque la familia trató de restar importancia a los retoques -que los expertos creen que pudieron realizarse con programas de edición o desde el propio móvil- subrayando la informalidad de la imagen, para los críticos este episodio socava la credibilidad de sus mensajes al público.

Esto es particularmente relevante cuando continúan las conjeturas sobre la naturaleza de la dolencia de Kate, de la que palacio no dio detalles más que asegurar que no es cáncer y señalar que la princesa no asumirá compromisos hasta al menos después de Semana Santa.

Carlos III, que está en tratamiento oncológico, y Camila tienen una oficina de prensa diferente a la de los príncipes de Gales y en este caso se mantuvieron al margen de la polémica, que generó furor en las redes sociales. EFE