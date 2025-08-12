Petro responde a Trump por incluir a Bogotá entre los peores lugares del mundo

Bogotá, Colombia.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, criticó este martes que su homólogo estadounidense, Donald Trump, haya considerado a Bogotá entre los peores lugares del mundo sin haber estado nunca en la ciudad.

"Si no conoce Bogotá, no puede saberlo. El presidente Trump debe saber, y si no que le cuenten que Bogotá es uno de los lugares de la tierra donde no muere un solo niño de hambre, eso lo hace uno de los mejores lugares de la tierra", escribió Petro en su cuenta de X.

Trump dijo el lunes, al anunciar que toma el control federal de la Policía de Washington D.C. y el despliegue de al menos 800 efectivos de la Guardia Nacional bajo la justificación de que la "inseguridad está fuera de control", que Bogotá está entre los peores lugares del mundo.