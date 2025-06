Petro denuncia supuestos planes para asesinarlo

Bogotá, Colombia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció de nuevo este fin de semana supuestos planes para asesinarlo, tras el hallazgo de armamento en el centro de Bogotá que, según las autoridades locales, era obsoleto y pertenecía a un exmilitar que lo tiró a la basura.

Petro escribió sus denuncias en extensos mensajes en X luego de que varios medios nacionales informaran que en febrero pasado se encontraron dos lanzacohetes en una de las calles de acceso a la Casa de Nariño, el palacio presidencial.

El presidente cuestionó este domingo la versión oficial, que determinó que el armamento no era funcional y había sido desechado por una mujer con un familiar en las Fuerzas Militares: "No sé el objetivo de los antitanques y las versiones policiales no me convencen", dijo Petro.

La víspera, el mandatario criticó que "miembros de la Policía hayan ocultado el encuentro de estas armas antitanque, capaces de romper el blindaje de cualquier carro" y aseguró que "esto es quizás más grave que el hecho".

Petro añadió que se están realizando "varias reuniones para coordinar atentados" contra él e insistió en que "en la extrema derecha mafiosa, la orden está dada".