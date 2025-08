Petro denuncia montaje en supuestos chats que revelan detalles de sus “fiestas"

Bogotá, Colombia.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, negó este domingo la autenticidad de unos supuestos mensajes de WhatsApp divulgados por la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila, en los que se habla de presuntos excesos suyos en una fiesta durante su campaña de 2022, y aseguró que se trata de "palabras editadas" para manipular a la opinión pública.

Dávila, que inscribió en junio su movimiento ciudadano 'Valientes', publicó un comunicado en el que afirmó que tuvo acceso a conversaciones privadas entre el hijo del mandatario, Nicolás Petro, y su exesposa, Daysuris Vásquez, testigo clave en el proceso judicial que enfrenta el primogénito del presidente por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Según Dávila, esas conversaciones, que supuestamente hacen parte del expediente de la Fiscalía, describen "comportamientos desordenados" del hoy presidente en los que supuestamente estuvieron mujeres y financiadores de su campaña, y se menciona un video que comprometería su imagen pública.

"No hay videos amigos, solo uno que no contiene imágenes, sino palabras editadas. No hay travestis, ni 'todo lo demás'", aseguró el presidente en su cuenta de X haciendo alusión a una de las frases de los supuestos chats.

El mandatario calificó el episodio como "un intento burdo y horripilante de confundir fiesta con crimen" y denunció que se intenta ocultar "la verdad sobre los crímenes más graves cometidos contra la humanidad en Colombia".

En su extenso mensaje, el jefe de Estado arremetió contra lo que llamó un "nuevo concepto de periodismo vagabundo" y sugirió que la controversia es impulsada por sectores que buscan "llenar de patrones" los medios de comunicación y las instituciones.