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Al menos un muerto y 60 heridos durante encuentro de hinchas en estadio de Alianza Lima

Según diversas fuentes, los hinchas programaron una concentración festiva y multitudinaria de animación a su equipo a horas del superclásico de la Liga peruana con Universitario de Deportes, este sábado

  • Actualizado: 03 de abril de 2026 a las 21:25 -
  • Agencia EFE
Al menos un muerto y 60 heridos durante encuentro de hinchas en estadio de Alianza Lima

Fotografía cedida por la Agencia Peruana de Noticias Andina que muestra a integrantes de la Policía de Perú custodiando afuera del Estadio Alejandro Villanueva este viernes, en Lima (Perú).

Melina Mejía / EFE
Lima, Perú

Al menos una persona murió y 60 resultaron heridas este viernes al desplomarse una pared en la tribuna sur del Estadio Alejandro Villanueva, sede del club peruano Alianza Lima, informó el Ministerio de Salud (MINSA).

Según diversas fuentes, los hinchas programaron una concentración festiva y multitudinaria de animación a su equipo a horas del superclásico de la Liga peruana con Universitario de Deportes, este sábado.

El 'banderazo', promovido para ser una fiesta, terminó en tragedia tras colapsar una pared de la tribuna del estadio, conocido como Matute, que había sido abierta para los aficionados.

Desde diversas cuentas de redes sociales fueron divulgados videos que reflejan momentos de caos, con personas heridas que yacen en el suelo y otras que reciben atención médica.

"De acuerdo con el reporte preliminar, se han registrado por lo menos 60 personas lesionadas, que vienen siendo evaluadas y atendidas", informó el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU).

Esta entidad ha movilizado a ocho unidades para la atención de los afectados en coordinación con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Perú, según el MINSA.Varios de los lesionados han sido trasladados al Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Asimismo, se ha dispuesto la alerta en el Hospital Nacional Dos de Mayo y otros centros asistenciales.Medios locales informaron de que de los bomberos extrajeron a unas veinte personas que resultaron atrapadas entre escombros de la pared del estadio situado en el distrito de La Victoria. EFE

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