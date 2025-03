El futuro de la OTAN, ¿peligra?

Madrid, España.

El efecto que pueden tener este tipo de actitudes y conductas por parte de EE.UU. no es inmediato, pero podría serlo a largo plazo, asegura a EFE Félix Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano, uno de los principales centros de análisis de España.

Estados Unidos lleva años advirtiendo a sus aliados de que tienen que invertir más en defensa para no tener que soportar la carga de la OTAN, pero la presión se intensificó con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. Y ya hay voces pidiendo la salida de este país de la Alianza, como Elon Musk.

Un paso que, según Arteaga, ayuda a que los aliados europeos se presenten en la próxima cumbre de la OTAN, que se celebrará en La Haya en junio, en una situación en la que EE.UU. “no podría decir que no han hecho un esfuerzo extraordinario”.

“Nos colocaría en mejor situación”, insiste este experto, si bien considera que de esta forma también se está transmitiendo el mensaje de que la UE puede defender a sus ciudadanos, que no crean que “si la OTAN no nos defiende, no hay nada detrás”.

Recuerda que no es la primera vez que la Alianza vive momentos similares y se remonta a la distensión creada en 1986 entre el entonces presidente estadounidense, Ronald Reagan, y el ruso, Mijail Gorbachov.

Era el fin de la guerra fría y EE.UU. esperaba que Europa asumiera mayor responsabilidad y, por tanto, mayor carga en la OTAN, pero los países europeos no solo no lo hicieron sino que redujeron en mayor medida que EE.UU. su contribución a la Alianza.

Un nuevo episodio en 2014, la anexión de Crimea por parte de Rusia junto con la aparición del Estado Islámico, centraron la Cumbre de la OTAN de Gales de ese año, donde se recomendó a los miembros de la Alianza que aumentaran su presupuesto militar hasta alcanzar el 2% del PIB en un plazo máximo de diez años.