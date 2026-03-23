Pedían auxilio: localizan a más de 200 migrantes dentro de tráiler abandonado en Veracruz

VERACRUZ, MÉXICO

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad presentó una falla mecánica cuando circulaba sobre la carretera federal libre, por lo que fue abandonada cerca de la localidad de Rinconada, en el municipio de Emiliano Zapata.

Al menos 200 personas migrantes fueron localizadas dentro de un tráiler de doble remolque que fue trasladado a un corralón en la colonia Revolución de Xalapa , donde comenzaron a pedir auxilio tras permanecer encerradas en condiciones precarias.

Posteriormente, el tráiler fue remolcado por una grúa hasta el corralón de Grúas Méndez, ubicado en la calle Hermenegildo Galeana de la colonia Revolución. Ya en el sitio, las personas que viajaban en el interior comenzaron a golpear las paredes metálicas de las cajas para pedir ayuda.

Ante la situación, empleados del corralón abrieron las puertas de los remolques y dieron aviso a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), lo que activó un operativo de emergencia en la zona.

Vecinos del sector reportaron una intensa movilización policial, mientras patrullas estatales rodearon el área para resguardar el lugar y evitar riesgos mayores.

Al sitio también llegaron paramédicos y ambulancias del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), adscrito a la Secretaría de Salud de Veracruz, así como integrantes del Grupo Panteras de la SSP estatal.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:30 de la tarde de este lunes 23 de marzo de 2026. De forma preliminar, se informó que varias de las personas migrantes presentaban síntomas de deshidratación, por lo que recibieron atención médica en el lugar.

Hasta el momento, el Gobierno de Veracruz no ha emitido un informe oficial sobre el número exacto de personas localizadas ni sobre su estado de salud. Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden más detalles sobre este caso.