Papa León XIV envía 100 mil euros a Venezuela tras los terremotos

Ciudad del Vaticano

El papa León XIV, a través de la Limosnería Apostólica, ha enviado una primera ayuda económica de 100 mil euros a Venezuela para contribuir a paliar los efectos de los devastadores terremotos que sacudieron el país sudamericano, informaron este jueves medios vaticanos.

El donativo, dispuesto por el pontífice tras mantener contacto directo con el nuncio apostólico en Venezuela, monseñor Alberto Ortega Martín, y con el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo, se canalizará a través de las estructuras eclesiásticas locales para atender las necesidades más urgentes de la población, según publica el portal Vatican News.

El obispo de la diócesis de La Guaira (norte), monseñor Pablo Modesto González Pérez, relató que esta zona, el estado más afectado por los terremotos y que ha sido declarado "zona de desastre natural", se encuentra completamente a oscuras.

"Estamos sin electricidad y hemos sido todos afectados. En el seminario se han derrumbado muchos muros", lamentó.