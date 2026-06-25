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Papa León XIV envía 100 mil euros a Venezuela tras los terremotos

El donativo se canalizará a través de las estructuras eclesiásticas locales para atender las necesidades más urgentes de la población, según publica el portal Vatican News

  • Actualizado: 25 de junio de 2026 a las 13:32 -
  • Agencia EFE
Papa León XIV envía 100 mil euros a Venezuela tras los terremotos

El papa León XIV en la plaza de San Pedro del Vaticano.

 Foto: EFE
Ciudad del Vaticano

El papa León XIV, a través de la Limosnería Apostólica, ha enviado una primera ayuda económica de 100 mil euros a Venezuela para contribuir a paliar los efectos de los devastadores terremotos que sacudieron el país sudamericano, informaron este jueves medios vaticanos.

El donativo, dispuesto por el pontífice tras mantener contacto directo con el nuncio apostólico en Venezuela, monseñor Alberto Ortega Martín, y con el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo, se canalizará a través de las estructuras eclesiásticas locales para atender las necesidades más urgentes de la población, según publica el portal Vatican News.

El obispo de la diócesis de La Guaira (norte), monseñor Pablo Modesto González Pérez, relató que esta zona, el estado más afectado por los terremotos y que ha sido declarado "zona de desastre natural", se encuentra completamente a oscuras.

"Estamos sin electricidad y hemos sido todos afectados. En el seminario se han derrumbado muchos muros", lamentó.

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Por su parte, el arzobispo de Caracas explicó tras una visita técnica que la catedral y una docena de templos de la capital venezolana presentan severos daños estructurales.

Biord Castillo precisó que las parroquias han abierto sus puertas para acoger a las familias que han perdido sus hogares y señaló que el impacto humano habría sido mucho peor si no llega a coincidir con un día festivo.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confirmado hasta ahora 164 muertos y 971 heridos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron este miércoles el país, donde aseguró se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas.

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Agencia EFE
Agencia EFE
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