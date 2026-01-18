El papa critica la "importancia excesiva a la aprobación, al consenso y a la visibilidad"

Ciudad del Vaticano.

El papa León XIV criticó este domingo que "a menudo se le da una importancia excesiva a la aprobación, al consenso y a la visibilidad" y aseguró que no son necesarios "estos sucedáneos de felicidad", durante el rezo del ángelus en la Plaza de San Pedro.

"De hecho, a menudo se le da una importancia excesiva a la aprobación, al consenso y a la visibilidad, hasta el punto de condicionar las ideas, los comportamientos y los estados de ánimo de las personas, causando sufrimiento y divisiones, y produciendo estilos de vida y de relación efímeros, decepcionantes y oprimentes", lamentó asomado a la ventana del palacio apostólicos ante los fieles.

En realidad, aseguró, "no necesitamos estos sucedáneos de la felicidad. Nuestra alegría y nuestra grandeza no se basan en ilusiones pasajeras de éxito y de fama, sino en sabernos amados y deseados por nuestro Padre que está en los cielos".