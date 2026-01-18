  1. Inicio
  2. · Mundo

El papa critica la "importancia excesiva a la aprobación, al consenso y a la visibilidad"

El pontífice también recordó que la próxima semana se rezará por la unidad de los cristianos, que "debe impulsar el compromiso por la paz".

  • Actualizado: 18 de enero de 2026 a las 06:26 -
  • Agencia EFE
El papa critica la importancia excesiva a la aprobación, al consenso y a la visibilidad

El papa León XIV.

Ciudad del Vaticano.

El papa León XIV criticó este domingo que "a menudo se le da una importancia excesiva a la aprobación, al consenso y a la visibilidad" y aseguró que no son necesarios "estos sucedáneos de felicidad", durante el rezo del ángelus en la Plaza de San Pedro.

"De hecho, a menudo se le da una importancia excesiva a la aprobación, al consenso y a la visibilidad, hasta el punto de condicionar las ideas, los comportamientos y los estados de ánimo de las personas, causando sufrimiento y divisiones, y produciendo estilos de vida y de relación efímeros, decepcionantes y oprimentes", lamentó asomado a la ventana del palacio apostólicos ante los fieles.

En realidad, aseguró, "no necesitamos estos sucedáneos de la felicidad. Nuestra alegría y nuestra grandeza no se basan en ilusiones pasajeras de éxito y de fama, sino en sabernos amados y deseados por nuestro Padre que está en los cielos".

Opositor denuncia huelga de presos políticos en cárcel venezolana

Por ello pidió a los fieles: "No malgastemos tiempo y energías persiguiendo lo que es mera apariencia" e instó a amar "las cosas sencillas y las palabras sinceras, viviendo con sobriedad y profundidad de mente y de corazón, conformándonos con lo necesario y encontrando cada día, en cuanto sea posible, un momento especial en el que detenernos en silencio para rezar, reflexionar, escuchar...".

El pontífice estadounidense también recordó que la próxima semana se rezará por la unidad de los cristianos, que "debe impulsar el compromiso por la paz". "Invito a todas las comunidades católicas a reforzar las oraciones por la plena comunión entre todas las Iglesias cristianas, y esto debe ir acompañado de la oración y el compromiso por la paz", dijo.

León XIV recordó sólo en particular las dificultades de la República Democrática del Congo y pidió oraciones y solidaridad para las poblaciones afectadas por las inundaciones en África meridional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias