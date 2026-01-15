ONG pide liberación de personas "injustamente detenidas" en Venezuela

Caracas, Venezuela.

La ONG Espacio Público, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, pidió este jueves la liberación de todas las personas que considera "injustamente detenidas por expresarse", luego de que autoridades anunciaran en Venezuela la excarcelación de un "número importante" de presos políticos. A través de su cuenta en X, subrayó que hasta las 15:46 hora local (19:46 GMT) aún permanecían sin ser liberados los periodistas Rory Branker, Leocenis García, Juan Francisco Alvarado y Juan Pablo Guanipa, este último dirigente político cercano a la líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.

Por su parte, el director vicepresidente de Foro Penal, ONG dedicada a la defensa de los presos políticos, informó que hasta las 17:00 hora local (21:00 GMT) de este jueves no ha registrado más excarcelaciones, tras una semana de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, diera el anuncio de las liberaciones. Foro Penal registra 201 presos políticos excarcelados desde el 25 de diciembre hasta el pasado miércoles, mientras el Gobierno informó que son 406, aunque varias ONG afirman que estas cifras oficiales no se sostienen. El martes, Rodríguez aseguró que había "listas" de excarcelaciones, aunque todavía no se han publicado, lo cual reclaman ONG, activistas, familiares y partidos políticos, que exigen las cifras y la divulgación de estos registros con detalles. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El mismo día, la organización Provea -dedicada a la defensa de los derechos humanos- afirmó que "continúan las dilaciones indebidas y los abusos autoritarios", lo que, consideró, impide la concreción de las liberaciones anunciadas.