La OMS urge a aplicar un plan de 1,300 millones de dólares para contener el ébola en RDC

Nairobi, Kenia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) subrayó este miércoles la necesidad de aplicar un plan valorado en 1,300 millones de dólares (unos 1.144 millones de euros) para intensificar durante los próximos seis meses la respuesta contra la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), que ya rebasó los 8,000 casos y está a punto de superar las 4,000 muertes. Se trata de un plan multisectorial anunciado el pasado día 4 por el Gobierno congoleño con el apoyo de la OMS, el sistema de Naciones Unidas, la agencia de salud pública de la Unión Africana (CDC de África) y otros socios. Según afirmó la OMS en un comunicado, la escala de la crisis exige ampliar simultáneamente la capacidad hospitalaria, los laboratorios de diagnóstico y los equipos de entierros seguros.

Pese al aumento previsto a 1,830 camas para finales de septiembre, el organismo alertó de que se necesitan más de 1,400 profesionales sanitarios adicionales para apoyar esa expansión. “La ampliación de la respuesta debe continuar y consolidarse. Necesitamos sostener este impulso, reforzar las capacidades donde las necesidades siguen siendo elevadas y adaptar nuestros recursos para preservar los avances logrados”, advirtió el gestor de incidentes de la Comisión Presidencial para la respuesta al ébola, el doctor Steve Ahuka. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para la OMS, estos recursos son urgentes en focos de difícil acceso y sin centros de tratamiento propios como Mangala, en la provincia de Ituri (epicentro del brote), que suma 341 casos y 149 muertos y donde se carece de instalaciones adecuadas, por lo que los enfermos son derivados a localidades cercanas como Nizi, a unos 27 kilómetros; o a la capital provincial, Bunia, a unos 45 kilómetros.

“Ampliar la respuesta no consiste sólo en desplegar más recursos. Significa reforzar todos los pilares simultáneamente y adaptar nuestra intervención a la evolución del brote. Debemos ser capaces de actuar con rapidez dondequiera que el virus nos exija intervenir”, explicó el doctor Thierno Baldé, exgestor de incidentes para la respuesta al ébola de la OMS en la RDC.

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