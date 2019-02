Policía usa una serpiente para interrogar a un sospechoso en Indonesia

Yakarta, Indonesia.



Las autoridades indonesias iniciaron una investigación luego de que un responsable de la policía reconociera que se colocó una serpiente alrededor de un sospechoso para obligarlo a que confesara un robo en un puesto de policía de Papúa, en el este del país.



Un video muy compartido en las redes sociales muestra a un hombre sospechoso de ser carterista, sentado en el piso y esposado, con una serpiente enroscada.



El hombre grita y un policía lo insulta. "¿Cuántas veces robaste teléfonos celulares?", grita. "Solo dos veces", responde.



El policía parece querer colocar la serpiente en la boca del sospechoso mientras que sus colegas se ríen, según las imágenes de este video que no tiene fecha.



"Un policía está siendo interrogado por la división de asuntos internos de Papúa", confirmó a AFP el lunes un portavoz de la policía, Ahmad Mustofa Kamal.



Tonny Ananda Swadaya, el jefe de la policía del distrito de Jayawijaya en donde se produjo el incidente, se disculpó en un comunicado.



El jefe de la policía precisó que el sospechoso no estuvo en peligro. "La serpiente estaba amaestrada y no era venenosa o peligrosa". Los policías tuvieron esta idea para "obtener una confesión rápida".



Pero "trabajaremos de manera más profesional en el futuro", prometió.



Las fuerzas de seguridad indonesias fueron acusadas en numerosas ocasiones de abusos contra la población melanesia de la provincia de Papúa. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos reportaron ejecuciones extrajudiciales de activistas y manifestantes.



La aislada provincia es una de las regiones más pobres de Indonesia. AFP