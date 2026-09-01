Nicaragua recibirá 107 autobuses chinos para modernizar el transporte urbano

San José. La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció este martes que recibirá 107 autobuses chinos, como parte de un total de 2.500 unidades que el Gobierno nicaragüense compró a la República Popular China para mejorar y modernizar el transporte urbano colectivo del país centroamericano.

"Otros 107 autobuses, provenientes de la República Popular China, se sumarán este jueves 3 de septiembre a la moderna flota de unidades que presta servicio a las familias de Nicaragua", dijo Murillo, esposa del copresidente Daniel Ortega, a través de medios oficiales en Managua, tras recibir 60 vehículos el mes pasado.

"Y llegarán, antes de fin de año, otros 700 autobuses para los municipios y para la dignificación del transporte público”, indicó.