Nicaragua impone visado a 128 países: ¿Está Honduras?

Managua, Nicaragua

La nueva disposición fue suscrita por la ministra nicaragüense del Interior, María Amelia Coronel, y por el director general de Migración y Extranjería, Juan Emilio Rivas. Establece que los ciudadanos de los 128 países requerirán una visa consultada, categoría C, para ingresar a Nicaragua.

El Gobierno de Nicaragua restableció este viernes el requisito de visa para ciudadanos de 128 países, entre ellos Cuba, Venezuela, China, Irán, Haití y varias naciones africanas, en medio de las presiones de la Administración de Donald Trump por la migración irregular.

La lista de países incluye, además de Cuba, Venezuela y Haití, a Corea del Norte, Iraq y Libia, así como China, Irán y Siria, aunque para estos tres últimos aplica únicamente a portadores de pasaportes ordinarios.

El Ejecutivo, liderado por los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, tomó la decisión en el contexto de las presiones del Gobierno estadounidense por la migración irregular que llega a Nicaragua.

Estados Unidos había calificado de “preocupante” la política de puertas abiertas que aplicaba Nicaragua para facilitar la migración irregular hacia el país norteamericano, especialmente a través de vuelos chárter procedentes de África, Asia y Europa que aterrizaban en Managua.

El anterior Gobierno de Joe Biden había alertado sobre migrantes cubanos, haitianos y de países africanos que utilizaban estos vuelos para emprender un viaje por tierra hasta la frontera de México con Estados Unidos.

En los últimos cuatro años, Nicaragua había establecido acuerdos de libre visado con Cuba y con algunos países africanos. La nueva disposición ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores comunicar a las representaciones consulares acreditadas y concurrentes en Managua sobre esta medida.

También se mantiene la exención de libre visado para ciudadanos portadores de pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicio, de asuntos públicos y especiales, con los cuales Nicaragua tiene acuerdos bilaterales.

¿Y Honduras? La medida no menciona a Honduras, por lo que los ciudadanos hondureños mantienen actualmente la entrada sin necesidad de visa. La lista publicada por Nicaragua no incluye países centroamericanos que tienen acuerdos bilaterales de libre visado con Managua.