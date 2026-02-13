Diputada denuncia que su hijo lleva 18 días detenido por el ICE

Colombia

La congresista colombiana Ángela María Vergara denunció este viernes que su hijo Rafael Alfonso Vergara lleva 18 días detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en "condiciones inhumanas". "Un joven que siquiera tiene una infracción de tránsito, pero que él y al igual que muchos colombianos están viviendo un martirio, que no han podido regresar a su país, que necesitan la intervención urgente del Estado. Es por eso que hoy como madre les pido ayuda", señaló Vergara en un video difundido en redes sociales.

La congresista del Partido Conservador pidió la intervención urgente del Gobierno colombiano y de la Cancillería para garantizar el retorno y la protección de su hijo y de otros connacionales en situaciones similares. En el video, la representante a la Cámara aseguró que su hijo contaba con un permiso de trabajo, número de sanidad social y una audiencia programada para 2028 para tratar sus trámites de asilo.