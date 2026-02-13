ICE compra un almacén en Nueva York para centro de detención de migrantes

Nueva York, Estados Unidos

En declaraciones a medios locales, un portavoz del organismo indicó que la instalación formará parte de su red de infraestructuras para operaciones de detención bajo supervisión federal.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó la compra de un almacén comercial en el condado de Orange, en el estado de Nueva York, con el objetivo de destinarlo a un centro de detención para inmigrantes.

Se trata del antiguo almacén de Pep Boys, situado en el valle del Hudson, a 96 kilómetros de la ciudad de Nueva York, que la compañía utilizó como centro de distribución de repuestos y mantenimiento de automóviles hasta su cierre en 2024.

El inmueble, con capacidad estimada para unas 1.500 personas, forma parte del plan del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo cuya autoridad opera ICE, de adquirir más de 20 instalaciones similares en varios estados, entre ellos Nueva York, para ampliar su red de centros de detención, recoge Bloomberg.

En una reunión celebrada el pasado 30 de enero, la junta municipal de Chester en Orange votó por unanimidad una resolución para oponerse al centro de detención, destacó The Oracle, el periódico estudiantil de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY, en inglés).

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

"Funcionarios federales confirman que un antiguo almacén de Chester, Nueva York, fue adquirido para (construir) un centro de detención de ICE. Las autoridades federales afirman que se centrará en 'inmigrantes indocumentados con antecedentes penales', incluidos asesinos, violadores y pedófilos", indicó en X el canal News12 Westchester.

El propietario de Pep Boys, Carl C. Icahn, fue asesor especial de Donald Trump durante su primera presidencia en 2017.

El pasado 10 de febrero, un grupo bipartidista de legisladores locales envió una carta al DHS para expresar su oposición al proyecto y su preocupación por la seguridad de los inmigrantes y trabajadores que puedan acabar en el centro.

"Si bien apoyo la deportación de personas indocumentadas que cometen delitos graves, estas instalaciones traerían el caos a nuestra comunidad", señaló entonces en X el senador estatal demócrata James Skoufis, uno de los firmantes.

Por su parte, el congresista demócrata Pat Ryan afirmó tras conocerse la compra que "no hay un solo funcionario electo local, demócrata o republicano, que desee esto o que haya sido consultado al respecto".

"No permitiremos que traigan a nuestra comunidad el caos y la masacre que hemos visto en Mineápolis", acotó.

Mientras, la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) indicó que la acción de ICE "subraya la urgente necesidad de que Nueva York sea un baluarte contra la agenda de deportación masiva de la Administración Trump".

"Felicitamos a los funcionarios electos de Chester, del condado de Orange y del valle del Hudson que han luchado contra este proyecto y les imploramos que sigan haciéndolo", afirmó Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la NYIC.

Asimismo, hizo un llamado a los legisladores estatales en Albany para que aprueben la iniciativa 'Nueva York para Todos', un proyecto de ley que busca prohibir que las agencias estatales y locales colaboren con las autoridades federales de inmigración, una medida ya vigente en la ciudad de Nueva York.