  1. Inicio
  2. · Mundo

Netanyahu: Estamos debilitando al régimen para que el pueblo iraní lo pueda derrocar

Netanyahu también afirmó que Israel está ayudando a sus "amigos" estadounidenses con ataques en el Golfo

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 08:05 -
  • Agencia EFE
Netanyahu: Estamos debilitando al régimen para que el pueblo iraní lo pueda derrocar

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pronuncia un discurso oficial.

Fotografía: EFE
Jerusalén, Israel.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este martes que con el asesinato de los últimos dos altos mandos iraníes están "debilitando a este régimen con la esperanza de dar al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlo".

En un vídeo difundido por su oficina, Netanyahu se refirió al anuncio de Israel de que mató en un ataque ayer lunes en Irán al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán Ali Lariyani y al comandante de la milicia paramilitar Basij (subordinada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria) Gholamreza Soleimani.

Guerra en Irán podría empujar a 45 millones más al hambre a nivel mundial

"Estamos debilitando a este régimen con la esperanza de darle al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlo. No sucederá de inmediato ni será fácil. Pero si perseveramos, les daremos la oportunidad de tomar las riendas de su destino", dijo al respecto.

Netanyahu también afirmó que Israel está ayudando a sus "amigos" estadounidenses con ataques en el Golfo.

"Ayer hablé extensamente con el presidente (Donald) Trump sobre este tema. Existe cooperación entre nuestra Fuerza Aérea y Armada, entre el presidente Trump, su equipo y yo", dijo el primer ministro israelí.

Y añadió que ayudarán "tanto con ataques indirectos, que ejercen una enorme presión sobre el régimen iraní, como con acciones directas".

Trump asegura que sería un "gran honor" para él "tomar Cuba"

"Hay mucho más. Sorpresas. Haremos la guerra con astucia. No revelaremos todas las astucias aquí, pero ya les dije: hay muchas", explicó sobre los objetivos de la ofensiva contra Irán.

Y tuvo un mensaje para el pueblo israelí: "Les pido que simplemente ignoren las señales de desánimo. Estamos viviendo logros históricos", afirmó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias