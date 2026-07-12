Muere Brittany tras quedar encerrada en un carro por más de dos horas

Florida, Estados Unidos

De acuerdo con la Policía de Hallandale Beach, la menor permaneció en el asiento trasero de una camioneta Honda Odyssey modelo 2012 por aproximadamente tres horas, entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, mientras la temperatura exterior alcanzaba los 38 grados Celsius (101 grados Fahrenheit).

Una niña de dos años, identificada como Brittany Nicole Láinez López, falleció el pasado domingo 5 de julio luego de permanecer durante varias horas dentro de un vehículo expuesto a altas temperaturas en Hallandale Beach, Florida, informaron las autoridades.

La madre de la niña, Ovilia Cristina López Ramírez, explicó a las autoridades que había dejado a su hija al cuidado de una niñera, quien prestaba ese servicio desde hacía tiempo y con quien, según afirmó, nunca había tenido inconvenientes.

Según el relato de la madre, el día del incidente la menor fue recogida por el padre de la niñera, quien presuntamente olvidó a la pequeña dentro del vehículo. La mujer indicó que el hombre padece demencia.

Tras percatarse de lo ocurrido, las personas involucradas trasladaron a la menor a un centro asistencial; sin embargo, los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La portavoz de la Policía de Hallandale Beach, Grace Mariot, informó que la institución tuvo conocimiento del caso luego de ser notificada por el hospital donde fue llevada la niña e inició una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Mariot señaló que la niñera era la persona responsable del cuidado de Brittany Nicole Láinez López y que, de acuerdo con la investigación preliminar, fue ella quien trasladó a la menor al hospital.

La madre recibió la noticia de la muerte de su hija mientras se encontraba laborando en un restaurante, cuando agentes policiales llegaron al lugar para comunicarle lo sucedido.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni se han presentado cargos relacionados con el caso. La investigación permanece en curso para establecer las responsabilidades correspondientes.

Familiares de la menor y miembros de la comunidad han pedido que las autoridades esclarezcan los hechos y determinen si existió negligencia en el cuidado de la niña.