"Yo no me voy a votar": habla un cardenal candidato a ser Papa

El arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, ha negado este domingo que tenga interés en ser escogido como sucesor del papa Francisco: «Yo no me voy a votar», ha afirmado en declaraciones a EFE desde el Palacio Episcopal.

El arzobispo de Barcelona y ex presidente de la Conferencia Episcopal Española (2020-2024) es uno de los cardenales electores españoles llamados a participar en el cónclave que se celebrará próximamente en la Ciudad del Vaticano para escoger al sucesor de Francisco, y es también uno de los que puede salir elegido.

No obstante, ha manifestado sus reservas a ser designado como Sumo Pontífice de la Iglesia Católica: «Yo desde luego, no me veo», ha sentenciado.