Muere María Luisa Barrios: bala impactó en su cabeza mientras dormía

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS

La víctima fue identificada como Maria Luisa Barrios Ventura, quien perdió la vida durante un tiroteo ocurrido la madrugada del domingo 19 de julio en una residencia ubicada en la cuadra 400 de West 103rd Street, en el sector de Vermont Vista.

Una joven madre de 20 años murió luego de recibir un disparo mientras dormía junto a su pareja y su hija de apenas un año dentro de su vivienda en el sur de Los Ángeles, Estados Unidos.

De acuerdo con la información, el hecho ocurrió alrededor de las 3:35 de la madrugada, cuando uno de los disparos atravesó la ventana del dormitorio y alcanzó a la joven en la cabeza mientras se encontraba descansando junto a su familia.

Agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) llegaron hasta la vivienda tras recibir reportes de disparos y encontraron a Maria Luisa con heridas de bala. Paramédicos intentaron brindarle asistencia, pero la joven fue declarada muerta en el lugar.

La pareja de la víctima relató a las autoridades que el proyectil ingresó por la ventana del dormitorio y que, posteriormente, escucharon aproximadamente siete detonaciones más alrededor de la vivienda.

La bebé de un año, quien se encontraba en la misma cama junto a sus padres, resultó ilesa durante el ataque. Las autoridades indicaron que hasta el momento no se ha determinado si la menor estuvo en peligro directo durante la balacera.

Vecinos del sector señalaron que los disparos también provocaron daños en un vehículo, una ventana y otras propiedades cercanas, mientras los investigadores recopilan evidencias para establecer cómo ocurrió el ataque.

La Policía trabaja para determinar si la vivienda de Maria Luisa o algún integrante de su familia era el objetivo del tiroteo, o si la joven fue alcanzada por una bala perdida durante un enfrentamiento armado registrado en la zona.

La muerte de la joven madre ha causado consternación entre sus familiares, quienes ahora buscan apoyo económico para cubrir los gastos funerarios, trasladar sus restos hacia Guatemala y ayudar con las necesidades de su hija pequeña.

Según allegados, gran parte de la familia de Maria Luisa reside en Guatemala, por lo que iniciaron una recaudación de fondos para poder despedirla y garantizar apoyo para la niña que quedó sin su madre.

La investigación permanece abierta mientras detectives del LAPD continúan con las diligencias para esclarecer el crimen y determinar quiénes fueron los responsables del ataque que terminó con la vida de la joven madre guatemalteca.