Nicaragüense es arrestada en Florida por robo en tiendas Target con truco de autopago

Florida, Estados Unidos

Una mujer de origen nicaragüense fue arrestada en el condado de Palm Beach, Florida, luego de ser acusada de sustraer mercancía valorada en más de 2,700 dólares de varias tiendas Target mediante un método conocido como “skip-scan”, una práctica que consiste en omitir el escaneo de algunos productos durante el proceso de autopago.

La detenida fue identificada como Polanco Balladares, de 23 años y residente de Boynton Beach, quien quedó bajo custodia de las autoridades tras una investigación que la vinculó con varios presuntos incidentes ocurridos entre junio y julio de 2026 en establecimientos ubicados en Royal Palm Beach y East Boynton Beach.

De acuerdo con el informe de la Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach, la mujer habría utilizado las estaciones de autopago para registrar únicamente algunos artículos, mientras colocaba otros productos en las bolsas de compra sin pagar por ellos.

Las autoridades indicaron que, en los casos investigados, Balladares habría pagado cantidades considerablemente menores al valor real de la mercancía.

Los montos registrados en las transacciones oscilaron entre 6 y 38 dólares, pese a que los productos retirados de las tiendas tenían un valor de cientos de dólares.

El pasado 16 de julio, detectives realizaron un operativo de vigilancia luego de reunir información sobre los presuntos robos y observaron a la mujer salir de uno de los establecimientos con mercancía que, según la investigación, no había sido pagada.

Tras interceptarla, los agentes recuperaron los artículos presuntamente sustraídos y procedieron con su arresto.

La mujer enfrenta cargos por robo múltiple y fraude organizado, mientras las autoridades continúan analizando si estaría relacionada con otros casos similares registrados en la zona.

El caso ha llamado la atención entre residentes del sur de Florida, especialmente dentro de la comunidad hispana, debido al método utilizado durante los presuntos robos en las áreas de autopago.

Las tiendas Target han reforzado sus medidas de seguridad en estos espacios para reducir este tipo de incidentes, una modalidad que, según autoridades y comercios, ha aumentado en los últimos años con el uso de sistemas de pago automatizados.