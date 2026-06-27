Muere joven futbolista hondureño tras caer de una azotea en Granada, España

GRANADA, ESPAÑA​​​​​

Una noche de fiesta y diversión habría terminado en tragedia. Un jovencito, identificado como Kenneth Daniel Banegas Mejía, de apenas 17 años, perdió la vida el pasado miércoles por la mañana tras sufrir una fatal caída desde una azotea en el municipio de Almuñécar, Granada, en España.

Tras el lamentable suceso, el diario Ideal de Granada realizó una crónica sobre el menor. De acuerdo con el medio español, el joven era de origen hondureño y sus compañeros lo conocían cariñosamente como “Papi”.

Banegas formó parte del club We Are Football (WFC) de la capital en la categoría Segunda Andaluza, luego de haberse formado deportivamente durante cuatro años previos en el Churriana de la Vega CF.

Según las investigaciones de las autoridades locales, Banegas falleció tras precipitarse desde una azotea. Un vecino de la zona relató a los medios que era muy posible que el joven hubiera subido a ese lugar con el fin de dormir un rato junto a otros amigos, luego de haber disfrutado de una noche de fiesta.

Hasta el momento, ningún medio de comunicación local en España ha profundizado en la versión o declaraciones de los familiares de la víctima.