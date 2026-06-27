Muere joven futbolista hondureño tras caer de una azotea en Granada, España

Una noche de fiesta y diversión habría terminado en tragedia. Un jovencito, identificado como Kenneth Daniel Banegas Mejía, de apenas 17 años, perdió la vida el pasado miércoles por la mañana tras sufrir una fatal caída desde una azotea en el municipio de Almuñécar, Granada, en España.
Tras el lamentable suceso, el diario Ideal de Granada realizó una crónica sobre el menor. De acuerdo con el medio español, el joven era de origen hondureño y sus compañeros lo conocían cariñosamente como “Papi”.
Banegas formó parte del club We Are Football (WFC) de la capital en la categoría Segunda Andaluza, luego de haberse formado deportivamente durante cuatro años previos en el Churriana de la Vega CF.
Según las investigaciones de las autoridades locales, Banegas falleció tras precipitarse desde una azotea. Un vecino de la zona relató a los medios que era muy posible que el joven hubiera subido a ese lugar con el fin de dormir un rato junto a otros amigos, luego de haber disfrutado de una noche de fiesta.
Hasta el momento, ningún medio de comunicación local en España ha profundizado en la versión o declaraciones de los familiares de la víctima.
Solidaridad para gastos fúnebres
Ante el doloroso momento y los altos costos que implican las honras fúnebres, la UD Estrellas Chana Barrio —club de fútbol donde milita uno de los hermanos de la víctima— habilitó una cuenta bancaria para recaudar fondos en apoyo a la familia. Cuenta para donaciones: ES62 0049 3320 1624 1405 9561. A nombre de: Brissa Alejandra Castillo Lemus.
El diario Ideal destacó el enorme vacío que deja el joven en el deporte local, resaltando el testimonio de quienes lo conocieron en el terreno de juego, quienes incluso lo comparaban con el astro brasileño Ronaldinho debido a su innegable talento y la “magia” que derrochaba con el balón. Además, se enfatizó que el joven llegó a formar parte de la prestigiosa selección granadina.
Consternación y condolencias
El trágico hecho ha provocado consternación en el fútbol base de Granada y en la comunidad educativa, quienes emitieron comunicados oficiales respetando la memoria del joven.
Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF Granada): “Desde RFAF Granada lamentamos profundamente la muerte de Kenneth Daniel Banegas Mejía, futbolista que ha militado en clubes como el Churriana De La Vega CF, o el We Are Football, llegando a ser jugador de nuestra selección granadina. Queremos trasladar nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos en estos momentos tan difíciles”.
Club We Are Football (WFC): “Hoy es un día muy triste para toda la familia WFC. Lamentamos profundamente el fallecimiento de Kenneth Daniel Banegas Mejía, quien formó parte de nuestro Juvenil A y dejó su huella en nuestro club. Desde WFC queremos trasladar todo nuestro cariño y nuestro más sincero pésame a su familia, amigos, compañeros y seres queridos en estos momentos tan difíciles. Kenneth siempre será parte de nuestra historia. Descanse en paz”.
IES Francisco Ayala (donde cursaba 2º de Bachillerato): “Desde la comunidad educativa del Instituto Francisco Ayala expresamos nuestro más profundo pesar por el fallecimiento de nuestro alumno Kenneth Daniel Banegas Mejía, estudiante de 2º de Bachillerato. En estos momentos de inmenso dolor, trasladamos nuestro cariño, apoyo y más sinceras condolencias a su familia, amistades, compañeros y a todas las personas que tuvieron la oportunidad de compartir camino con él. Su recuerdo permanecerá entre nosotros”.