Muere Frank Caprio, conocido como "el juez más amable del mundo"

Providence, Rhode Island

Este miércoles se confirmó el fallecimiento de Frank Caprio, popularmente conocido como “el juez más amable del mundo”, a los 88 años de edad.

La familia del reconocido juez informó en un comunicado que Caprio murió a causa de un cáncer de páncreas.

Caprio alcanzó gran notoriedad nacional e internacional gracias a sus apariciones en el programa televisivo Caught in Providence, donde se viralizaron sus fallos caracterizados por la empatía y la humanidad hacia personas acusadas de infracciones menores.

A diferencia del enfoque estrictamente punitivo, el juez solía escuchar con atención las circunstancias de cada acusado, mostrando comprensión y compasión.

Ese estilo lo convirtió en un referente de cómo la justicia puede ejercerse con sensibilidad y cercanía, sin dejar de ser firme.

Su trato humano trascendió la sala de audiencias y lo transformó en un fenómeno de redes sociales, donde millones de usuarios compartieron y comentaron sus sentencias cargadas de calidez y sentido común.

Frank Caprio deja un legado que, para muchos, representa la posibilidad de una justicia más humana.