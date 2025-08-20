  1. Inicio
  2. · Mundo

Muere Frank Caprio, conocido como "el juez más amable del mundo"

Frank Caprio murió a los 88 años en Estados Unidos víctima de cáncer de páncreas

Muere Frank Caprio, conocido como el juez más amable del mundo

Foto en vida del juez Frank Caprio.

 Foto redes / therealfrankcaprio
Providence, Rhode Island

Este miércoles se confirmó el fallecimiento de Frank Caprio, popularmente conocido como “el juez más amable del mundo”, a los 88 años de edad.

La familia del reconocido juez informó en un comunicado que Caprio murió a causa de un cáncer de páncreas.

Caprio alcanzó gran notoriedad nacional e internacional gracias a sus apariciones en el programa televisivo Caught in Providence, donde se viralizaron sus fallos caracterizados por la empatía y la humanidad hacia personas acusadas de infracciones menores.

A diferencia del enfoque estrictamente punitivo, el juez solía escuchar con atención las circunstancias de cada acusado, mostrando comprensión y compasión.

Ese estilo lo convirtió en un referente de cómo la justicia puede ejercerse con sensibilidad y cercanía, sin dejar de ser firme.

Su trato humano trascendió la sala de audiencias y lo transformó en un fenómeno de redes sociales, donde millones de usuarios compartieron y comentaron sus sentencias cargadas de calidez y sentido común.

Frank Caprio deja un legado que, para muchos, representa la posibilidad de una justicia más humana.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias