Mitsotakis dice que el fin del régimen "brutal" de Maduro ofrece esperanza para Venezuela

Estados Unidos.

El líder conservador añadió que ahora "no es el momento de comentar sobre la legalidad de las recientes acciones" de EE.UU., sino que la prioridad es "garantizar una transición pacífica y rápida hacia un nuevo gobierno inclusivo que goce de plena legitimidad democrática" en Venezuela.

"Nicolás Maduro presidió una dictadura brutal y represiva que causó un sufrimiento inimaginable al pueblo venezolano. El fin de su régimen ofrece una nueva esperanza para el país", dijo Mitsotakis en un mensaje publicado en su cuenta oficial en Facebook.

El primer ministro de Grecia , el conservador Kyriakos Mitsotakis , consideró este sábado que el fin de la "dictadura brutal y represiva" que presidió Nicolás Maduro en Venezuela "ofrece una nueva esperanza" para el país, después de que EE.UU. capturara hoy al mandatario durante una sofisticada operación militar.

Mitsotakis apuntó que Grecia abordará esta cuestión con sus socios en la Unión Europea (UE) y en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del que forma parte como miembro no permanente.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, resaltó este sábado que la UE "apoya una transición pacífica y democrática" en el país latinoamericano y apuntó que "cualquier solución debe respetar la ley internacional".

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que España no reconocerá una intervención como la que Estados Unidos ha llevado a cabo en Venezuela porque "viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo".

Maduro fue capturado este sábado por fuerzas militares estadounidenses que lanzaron una sofisticada operación en Caracas y sus alrededores con ese propósito.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegará hoy a Nueva York, donde será trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según la cadena estadounidense CNN.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que Washington gobernará Venezuela durante un periodo de transición y que Estados Unidos ya está hablando con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para iniciar ese proceso político.